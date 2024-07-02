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Царьград

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Байдену не понравилось решение Верховного суда США: Трампу дан иммунитет

Байдену не понравилось решение Верховного суда США: Трампу дан иммунитет

Американский президент считает опасным решение Верховного суда по иммунитету экс-главы страны.Накануне Верховный суд США постановил, что претендующий на президентский пост Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

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