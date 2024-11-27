Операторы FPV-дронов ВСУ атаковали частный дом в Белгородской области

Частный дом подвергся атаки двух украинских беспилотников в селе Белгородской области.Операторы БПЛА ВСУ атаковали частный дом двумя FPV-дронами в селе Нижнее Берёзовое-Второе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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