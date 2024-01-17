Постройневшая актриса Анастасия Мельникова впервые за долгое время вышла в свет

Актриса Анастасия Мельникова посетила премьеру ленты Алексея Германа-младшего «Воздух» Долгое время актриса стеснялась своей внешности, поскольку из-за лечения гормональными препаратами набрала лишний вес.
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