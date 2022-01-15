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Гинцбург посоветовал лицам старше 65 лет ревакцинироваться «Спутником V»

Гинцбург посоветовал лицам старше 65 лет ревакцинироваться «Спутником V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 15 января, рекомендовал пожилым людям старше 65 лет ревакцинироваться от коронавируса не препаратом «Спутник Лайт», а ставить два компонента «Спутника V».

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