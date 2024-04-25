Группа “Фабрика” выступит в казино “Бумеранг” 🗓 28 апреля, 21:00 📍 Набережная Лаванды, 1 🙋 18+, при себе иметь паспорт 📍 Вход свободный 🎤 Интересный Сочи.
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Группа “Фабрика” выступит в казино “Бумеранг” 🗓 28 апреля, 21:00 📍 Набережная Лаванды, 1 🙋 18+, при себе иметь паспорт 📍 Вход свободный 🎤 Интересный Сочи.