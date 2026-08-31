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Царьград

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Кристина Лютова уступила Чжэн Циньвэнь в первом круге US Open

Кристина Лютова уступила Чжэн Циньвэнь в первом круге US Open

16-летняя русская теннисистка Кристина Лютова покинула US Open, уступив китаянке Чжэн Циньвэнь со счетом 6:4, 3:6, 1:6.

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