Кристина Лютова уступила Чжэн Циньвэнь в первом круге US Open

16-летняя русская теннисистка Кристина Лютова покинула US Open, уступив китаянке Чжэн Циньвэнь со счетом 6:4, 3:6, 1:6.
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