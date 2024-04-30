"У России нет будущего": Таджики намерены ринуться в Европу, но есть нюанс

АЮ

Александр Юткин

Были людьми. Пусть и советскими. Стали таджиками. Вернулись баи. Старые корни проросли. Но память о русской халяве не дает покоя. Ведь в Россию прутся не студенты, ученые, работники промышленности, а безграмотные дети аулов с их беспомощными стариками. И зачем нам это? Россия и так пыжилась и пыжилась за всех, русскую деревню довели до уничтожения. Пора остановиться, дать русским вспомнить о своем доме. Сами создали вокруг себя русофобское кольцо из независимых. Вот и хлебаем полной ложкой. Ответ должен быть один: у нас государство, а не земляничная поляна. И цыц!