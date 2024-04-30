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Царьград

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"У России нет будущего": Таджики намерены ринуться в Европу, но есть нюанс

"У России нет будущего": Таджики намерены ринуться в Европу, но есть нюанс

Таджикские дипломаты призывают своих соотечественников больше не ездить на заработки в Россию, а выбирать для этого страны Европы.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Флаг в руки, барабан на шею и вперёд в Ойропу!
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13 час.
АЮ
Александр Юткин
Были людьми. Пусть и советскими. Стали таджиками. Вернулись баи. Старые корни проросли. Но память о русской халяве не дает покоя. Ведь в Россию прутся не студенты, ученые, работники промышленности, а безграмотные дети аулов с их беспомощными стариками. И зачем нам это? Россия и так пыжилась и пыжилась за всех, русскую деревню довели до уничтожения. Пора остановиться, дать русским вспомнить о своем доме. Сами создали вокруг себя русофобское кольцо из независимых. Вот и хлебаем полной ложкой. Ответ должен быть один: у нас государство, а не земляничная поляна. И цыц!
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13 час.

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