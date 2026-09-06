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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кахигао на вопрос про Альварадо: «Не понимаете, что мне сейчас нечего сказать?»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не стал отвечать на вопрос о возможном переходе полузащитника «Гвадалахары» Роберто Альварадо.

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