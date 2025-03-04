В Бразилии прокомментировали вызов в сборную зенитовца Дугласа Сантоса

Имена 23 игроков, которые войдут в окончательный, объявят в четверг Получивший российский паспорт защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос попал лишь в расширенный список сборной Бразилии на мартовские матчи, неизвестно, будет ли он в окончательной заявке.