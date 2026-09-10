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Царьград

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Факел» отправил защитника Макса Дзиова в аренду «Волге

Факел» отправил защитника Макса Дзиова в аренду «Волге

Защитник Макс Дзиов, 25 лет, арендован ульяновской «Волгой» из воронежского «Факела» до конца сезона 2026/27.

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