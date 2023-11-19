Владимир Оленченко: Выписывать рецепты рано, но лечить режим в Кишиневе придется Светлана Гомзикова На фото: президент Молдавии Майя Санду (Фото: AP/ТАСС) Материал комментируют: Владимир Оленченко Принятый парламентом Молдавии закон «О сепаратизме» — провокационная затея, которая может обострить и без того непростую ситуацию с Приднестровьем.
Санду идет за Зеленским, Молдавия «узаконила» сепаратизм
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
Санду- это по-румынски, по-молдавски должно быть Сандуце. ИмХо.
Ответить
23 час.
Вячеслав Денисов
Что же это за государство, где президентом может быть гражданин другой страны? Это уже колония с генерал-губернатором!
Ответить
20 час.
ГМ
Георгий Михалев
Дело к войне. Эта румынская шалава иначе не успокоится.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии