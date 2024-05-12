На север Урала вернулась зима: госавтоинспекторы предупредили о заметенных трассах

В Североуральск вновь вернулась зима: сейчас там 0 градусов и обильные снегопады. В Госавтоинспекции Свердловской области предупредили водителей, что трасса «Серов – Североуральск – Ивдель» заметена снегом и видимость проезжей части ограничена.