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На Камчатке число госпитализированных после отравления детей выросло до 35

На Камчатке число госпитализированных после отравления детей выросло до 35

Как сообщает пресс-служба Камчатского края, главный врач Елизовской районной больницы Кирилл Серенко обнародовал уточненные данные о числе детей, госпитализированных после массового отравления обедом в школе №1 города Елизово .

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