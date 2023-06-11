На Запорожском фронте пылают американские тяжёлые бронемашины MaxxPro (ВИДЕО)

Армия России в ходе отражения наступления продолжают массово уничтожать боевую технику США и НАТО. На этих кадрах мы видим горящие американские тяжёлые бронемашины MaxxPro.
Популярные статьи
- Наш спецназ в бою уничтожил спецгруппу предателей из РФ у Новой Таволжанки (ФОТО)
- «Аллигаторы» устроили массовый «геноцид» танкам и технике НАТО при наступлении ВСУ на стыке ДНР и запорожского фронта (ВИДЕО)
- Первые пылающие и брошенные ВСУ танки Leopard в ходе «мясного штурма» на запорожском фронте (ВИДЕО)
Свежие комментарии