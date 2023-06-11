Русская весна

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На Запорожском фронте пылают американские тяжёлые бронемашины MaxxPro (ВИДЕО)

На Запорожском фронте пылают американские тяжёлые бронемашины MaxxPro (ВИДЕО)

Армия России в ходе отражения наступления продолжают массово уничтожать боевую технику США и НАТО. На этих кадрах мы видим горящие американские тяжёлые бронемашины MaxxPro.

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