Американская пресса пишет о «беспрецедентном прогрессе» укрепления связей США, Японии и Южной Кореи после совместного саммита

Прошедший в Кэмп-Дэвиде саммит, в котором принимали участие президенты США и Республики Корея Джо Байден и Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида привел к договоренностям по более тесному сотрудничеству между странами в сферах безопасности, экономики и технологий.
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