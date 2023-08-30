Американская пресса пишет о «беспрецедентном прогрессе» укрепления связей США, Японии и Южной Кореи после совместного саммита

Прошедший в Кэмп-Дэвиде саммит, в котором принимали участие президенты США и Республики Корея Джо Байден и Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида привел к договоренностям по более тесному сотрудничеству между странами в сферах безопасности, экономики и технологий.