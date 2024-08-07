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Царьград

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Владимир Путин собирает Совбез России: Вероятная причина уже названа

Владимир Путин собирает Совбез России: Вероятная причина уже названа

Сегодня, 7 августа президент России Владимир Путин в полдень проведёт совещание с членами правительства, а затем соберёт Совбез.

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Все лишний раз подтверждает что хватит сопли размазывать, давно пора раздолбать Банковую, Верховную Раду  и замочить всех главарей хохлорейха. Хватит простых людей изводить!
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17 час.

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