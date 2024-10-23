Amazon и Critical Role анонсировали четвертый сезон «Легенды о Vox Machina» Завтра Amazon пок...

Amazon и Critical Role анонсировали четвертый сезон «Легенды о Vox Machina»Завтра Amazon покажет на Prime Video три последних эпизода третьего сезона «Легенды о Vox Machina», но грустить не стоит: Critical Role уже анонсировала четвертый — есть видео.
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