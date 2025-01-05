Черн_В Курск прибыл замминистра обороны генерал Евкуров (ФОТО)

В Курск прибыл замминистра обороны генерал Евкуров. В качестве зам.главы координационного совета по военной безопасности приграничья — Юнус-Бек Евкуров много сил уделяет работе с нашими регионами (в Курск он прибыл напрямую из Белгорода), сообщает врио губернатора Хинштейн.