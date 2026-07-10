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Журнал «Профиль»

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В Израиле и Иране заявили о готовности стран к возобновлению боевых действий

Министр обороны Израиля Исраэль Кац и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф независимо друг от друга и почти одновременно сообщили в соцсетях, что их страны готовы к продолжению венного противостояния, причем при любом сценарии развития событий.

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