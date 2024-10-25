Водителей предложили лишать прав, если на автономере нет маленького триколора

Сейчас в ГОСТе изображение российского флага допускается, но это не обязательно До конца 2024 года планируют внести изменения в ГОСТ, согласно которым значок российского флага на автомобильных номерах может стать обязательным, пишет "Парламентская газета".
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