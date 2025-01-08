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«Часто мелькала на экранах, была наставником в»Голосе» и внезапно исчезла с ТВ…» Как теперь живет и чем занимается певица Пелагея?

Оглавление Как все начиналось? Начало творческого пути Новый виток в карьере артистки Показать ещё Приветствуем! Яндекс-картинки Многим телезрителям певица Пелагея полюбилась ещё со времен, когда она была наставником в музыкальном конкурсе *Голос".

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