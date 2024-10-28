Самокатчик-неадекват распылил газовый баллончик и выстрелил в жителя Краснодара

Самокатчик-неадекват распылил газовый баллончик и выстрелил в жителя КраснодараПолиция кубанской столицы ищет агрессивного самокатчика, который накануне днём в ходе конфликта на улице Тополиной распылил перцовку и угрожал оружием краснодарцу.
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