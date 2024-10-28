Самокатчик-неадекват распылил газовый баллончик и выстрелил в жителя Краснодара

Самокатчик-неадекват распылил газовый баллончик и выстрелил в жителя КраснодараПолиция кубанской столицы ищет агрессивного самокатчика, который накануне днём в ходе конфликта на улице Тополиной распылил перцовку и угрожал оружием краснодарцу.