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Пункт-А

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В Астрахани женщина одним ударом ножа в бедро отправила супруга на тот свет

В Астрахани женщина одним ударом ножа в бедро отправила супруга на тот свет

Следствие убеждено, что в реальности было умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Следственным отделом по Трусовскому району Астрахани СУ СКР по АО завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней местной жительницы, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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