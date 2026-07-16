Получение российского гражданства жителями Таджикистана не представляет угрозы для республики.
За последние 10 лет гражданство России получили более 800 тысяч жителей Таджикистана
Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Теперь понимаете, какую мину под нас подложили!!!??? СПЯЩИЕ ЯЧЕЙКИ...
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1 м.
Атом Мартин
кто нибудь объясните логику - зачем таджику гражданство другого государства и зачем ему считать себя русским в принципе , что бы что ?и кто эту несусветную глупость продвигает ? родился человек таджиком по природным характеристикам , так зачем ему кем то становится другим по чьим то идиотским придумкам ? какова цель всей этой ахинеи ?🤔
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1 м.
В
Владимир
Россия погибнет из-за такой политики наших чиновников.
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1 м.
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