За последние 10 лет гражданство России получили более 800 тысяч жителей Таджикистана

Атом Мартин

кто нибудь объясните логику - зачем таджику гражданство другого государства и зачем ему считать себя русским в принципе , что бы что ?и кто эту несусветную глупость продвигает ? родился человек таджиком по природным характеристикам , так зачем ему кем то становится другим по чьим то идиотским придумкам ? какова цель всей этой ахинеи ?🤔