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За последние 10 лет гражданство России получили более 800 тысяч жителей Таджикистана

За последние 10 лет гражданство России получили более 800 тысяч жителей Таджикистана

Получение российского гражданства жителями Таджикистана не представляет угрозы для республики.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Теперь понимаете, какую мину под нас подложили!!!??? СПЯЩИЕ ЯЧЕЙКИ...
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1 м.
Атом Мартин
кто нибудь объясните логику - зачем таджику гражданство другого государства и зачем ему считать себя русским в принципе , что бы что ?и кто эту несусветную глупость продвигает ? родился человек таджиком по природным характеристикам , так зачем ему кем то становится другим по чьим то идиотским придумкам ? какова цель всей этой ахинеи ?🤔
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1 м.
В
Владимир
Россия погибнет из-за такой политики наших чиновников.
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1 м.