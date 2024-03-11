Клопп назвал матч против "Манчестер Сити" лучшим для "Ливерпуля" в сезоне

Матч против "Манчестер Сити" был лучшим для "Ливерпуля" в сезоне-2023/2024. Об этом заявил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, комментируя прошедшую встречу 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), которая завершилась вничью со счетом 1:1, передает Sky Sports.