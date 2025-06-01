В России предложили ввести «дни трезвости»: шаг к здоровью или ограничение свободы? Елена ГалицкаяВ России может появиться новая традиция — официальные «дни трезвости», в которые будет запрещена продажа алкогольной продукции.
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