Россия призвала Гутерриша обеспечить выполнение резолюции о гумпаузах в Газе

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва ждет от генерального секретаря организации Антониу Гутерриша предложений о наблюдении за соблюдением резолюции Совбеза о гуманитарных паузах в секторе Газа.
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