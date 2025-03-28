От форумов и приемов до роста экспорта и привлечения туристов: каких успехов на международной арене добился Башкортостан

УФА, 28 марта, ФедералПресс. Накануне в Башкортостане состоялось заседание коллегии, посвященное итогам развития внешнеэкономических связей республики и деятельности регионального министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности.
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