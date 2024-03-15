´Мастер ССК БФСО ´Динамо´ появился в Бобруйском отделе охраны.

По результатам престижного турнира ´Мастер ССК БФСО ´Динамо´, который совсем недавно прошел в городе Минске, редкую награду получила милиционер батальона милиции Бобруйского отдела охраны младший сержант милиции Анастасия ПОЛУЯН.
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