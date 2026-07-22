В Москве состоялись межмидовские консультации России и Исламской Республики

Консультации по двусторонним и региональным вопросам между представителями МИД РФ и Ирана состоялись в Москве, сообщает 22 июля пресс-служба российского внешнеполитического ведомства на его официальном сайте.
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