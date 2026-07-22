smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

В Москве состоялись межмидовские консультации России и Исламской Республики

В Москве состоялись межмидовские консультации России и Исламской Республики

Консультации по двусторонним и региональным вопросам между представителями МИД РФ и Ирана состоялись в Москве, сообщает 22 июля пресс-служба российского внешнеполитического ведомства на его официальном сайте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии