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Роскомнадзор обратился в суд с взысканием более 11 тысяч рублей с жены Семака из-за задолженности по отчислениям за рекламу в интернете («РИА Новости»)

Роскомнадзор обратился в суд в Санкт-Петербурге с заявлением о взыскании с Анны Семак , жены главного тренера « Зенит » Сергея Семака , чуть более 11 тысяч рублей.

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