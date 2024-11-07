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Иваново

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Победителями конкурса «Народный доктор» в октябре стали участковые терапевты из Иванова и Фурманова и фельдшер ФАПа из Шуйского района

Определены победители конкурса «Народный доктор» в октябре. Наибольшее число благодарностей и голосов поддержки пациентов получили участковый врач-терапевт взрослой поликлиники №7 Дарья Яшина, участковый врач-терапевт, заведующая фурмановской поликлиникой №2 Олеся Смирнова и фельдшер ФАПа в деревне Змеево Шуйского района Валентина Малкова.

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