В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд с 35 цистернами топлива

Грузовой поезд с 35 цистернами бензина сошел с рельсов в Румынии на магистрали Бухарест-Крайова. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил телеканал Digi24Отмечается, что инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу в районе населенного пункта Мэлдэень.