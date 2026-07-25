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Robinhood Chain TVL преодолела отметку в $400 млн

Robinhood Chain TVL преодолела отметку в $400 млн

Общая заблокированная стоимость Robinhood Chain превысила $400 миллион, что стало ранним сигналом для сети, которую Robinhood запустил, чтобы донести токены акций и торговлю в сети до более широкой аудитории.

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