Politico рассказала об угрозе оборонной отрасли США из-за пошлин Трампа

Введенные Трампом пошлины против стран мира ставят под угрозу производство оружия в США: по данным Politico, действия американского лидера могут нарушить глобальные цепочки поставок, на создание которых Пентагон потратил десятки лет.
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