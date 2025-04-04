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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Politico рассказала об угрозе оборонной отрасли США из-за пошлин Трампа

Politico рассказала об угрозе оборонной отрасли США из-за пошлин Трампа

Введенные Трампом пошлины против стран мира ставят под угрозу производство оружия в США: по данным Politico, действия американского лидера могут нарушить глобальные цепочки поставок, на создание которых Пентагон потратил десятки лет.

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