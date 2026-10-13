Актуальная информация об обстановке на линии фронта 13 октября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 09:28 Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.