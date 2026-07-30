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Гладкий или в пупырышку: что кожура лимона говорит о вкусе и пользе плода

Гладкий или в пупырышку: что кожура лимона говорит о вкусе и пользе плода

Любой лимон сам по себе полезен и подчас незаменим в приготовлении блюд, напитков или десертов. Однако по виду кожуры можно выбрать плод, который лучше всего подойдет для конкретной цели и для вашего вкуса.

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Комментарии
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Grandad
А как же гибриды с запахом одеколона?
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1 м.