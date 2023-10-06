Bloomberg: споры по миграции в ЕС привели к дипломатическому скандалу

На неформальном саммите ЕС в испанской Гранаде лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджия Мелони спровоцировали дипломатическую размолвку, когда согласились на импровизированную встречу по вопросу миграции с британским премьер-министром Риши Сунаком, сообщило агентство Bloomberg.