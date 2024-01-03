Ширвиндт провел новогоднюю ночь в госпитале

Здоровье артиста ухудшилось АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ МИХАИЛ КОВАЛЕВ Звезда знаменитой новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» Александр Ширвиндт встретил наступление 2024 года в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.
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