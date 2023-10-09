Старинные приметы, запреты и обязательные дела 9 октября Елена ВайленкоСегодня, 9 октября 2023 года, в России наступил праздник Ивана Богослова, и с ним пришли народные приметы и запреты, которые стоит учесть.
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