Плющев ответил на критику Гашека в сторону российских хоккеистов

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев ответил на критику чешского вратаря Доминика Гашека, который заявил, что ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от своих политических взглядов.
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