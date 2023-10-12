Борис Джонсон признался в любви к России в эфире украинского телеканала

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что до сих пор восхищается русской культурой и остается русофилом, – сообщает в четверг, 12 октября, украинский телеканал «Рада» В эфире телеканала Джонсон сказал: «Я до сих пор русофил.