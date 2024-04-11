Продажи люксовых машин в России выросли вдвое

Российский рынок новых автомобилей люксовых брендов в марте показал двукратный рост. По данным агентства «АВТОСТАТ», в первый весенний месяц 2024 года в нашей стране было продано 68 новых люксовых машин, что в два раза больше, чем в марте прошлого года (34 штуки).