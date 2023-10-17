Влюбилась с первого взгляда! Просто обвяжите молнию пряжей

Обвяжите молнию пряжей для замечательного результата! Вам наверняка понравится эта идея. В этой технике вы можете связать разные вещи, и всё это делается легко и довольно быстро! Что понадобится: молния; пряжа; крючок по размеру пряжи; ножницы.
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