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В Кремле раскрыли отношение к «кривляниям» Зеленского на конференции с Путиным

В Кремле раскрыли отношение к «кривляниям» Зеленского на конференции с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский был несерьезен на пресс-конференции «нормандской четверки» в 2019 году, в которой принимал участие и российский президент Владимир Путин.

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