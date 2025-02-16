В Кремле раскрыли отношение к «кривляниям» Зеленского на конференции с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский был несерьезен на пресс-конференции «нормандской четверки» в 2019 году, в которой принимал участие и российский президент Владимир Путин.
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