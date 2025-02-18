Микроавтобус с боевиками ВСУ уничтожен в Запорожской области

Микроавтобус с боевиками ВСУ, а также хранилище горючего на территории завода «Агротех» уничтожены в Запорожской области Украины, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает 18 февраля РИА Новости.
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