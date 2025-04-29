Священник рассказал о деревнях, куда служители церкви избегают ходить

Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в селе Крестцы Новгородской области, протоиерей Дмитрий Соколов, в беседе с изданием «Новосвят» рассказал о населённых пунктах, которые церковь считает духовно отягощёнными.
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