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Итальянская Codacons требует запрета песни Томми Кэша на «Евровидении-2025»

Итальянская Codacons требует запрета песни Томми Кэша на «Евровидении-2025»

Итальянская Codacons призывает запретить песню Tommy Cash на «Евровидении-2025». Организация считает, что его песня Espresso Macchiato, высмеивающая стереотипы об итальянцах, оскорбительна.

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