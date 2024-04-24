Белый дом: переброска выделенного Украине оружия США начинается немедленно

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге Белого дома, что переброска американской военной помощи на Украину начнется немедленно, чтобы возместить потерянное время.
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