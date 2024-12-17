Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    До чего же все запутано на Ближнем Востоке!Путин переиграл З...
  • Анатолий Страшко
    Ольга , я ведь обобщённо писал, для подобных случаев поведения недорослей.  А в этом случае, конечно, на выход.Больше не будет с...
  • Ольга
    "И вдруг выяснилось, что родители Артёма Сингура являются незаконными мигрантами из Армении" (с). В статье сказано, ч...Больше не будет с...

Не надо ни Тяжких Усталостей, ни Победных Эйфорий

Не надо ни Тяжких Усталостей, ни Победных Эйфорий

- Всё! От бандеровцев все отвернулись!!! - Ура-а-а, мы добились!!! - У них захлебнулось всё, теперь бандеронацикам капец!!! - Запад окончательно сгнил, ничего не может, а мы… Ура-аааа!!! - Ах-хаха-ха, их сливают! Сливают!!! СЛИВАЮТ!!! Послушайте, даже если от бандеровцев действительно отвернулись все-все-все (а это далеко не так), то ещё живы сами бандеровцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх